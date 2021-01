10 игр, которые стоит пройти во время новогодних праздников

Сложно найти более подходящее время для игр, чем новогодние праздники. Однако нужно знать, на какие именно проекты стоит тратить время своего драгоценного отдыха. Редакция УНИАН решила помочь читателям определиться, и составила соответствующую подборку.

Наступили новогодние праздники — время, когда нужно расслабиться и отдохнуть чуть больше, чем обычно. Появляется возможность побыть с родными и друзьями, посмотреть любимые рождественские фильмы, почитать книги из списка «на потом» и пройти несколько игр. С первыми тремя пунктами вы и сами разберетесь, а о последнем мы решили обстоятельно поговорить в сегодняшнем материале.

Редакция УНИАН задалась вопросом: какие проекты лучше всего подходят для зимних праздников? Чтобы и атмосфера была соответствующей, и общее качество не подвело. После длительных поисков нам удалось собрать десятку прекрасных игр, которые стоит пройти в ближайшие недели. В список вошли самые разношерстные проекты — от новинок и хитовых инди до культовых шедевров и произведений для всей семьи.

10. Steep

Наверняка многие хотели провести Новый год в горах, но пандемия внесла свои коррективы. Благо есть альтернативный вариант — отправиться покорять заснеженные вершины Альп в Steep. Этот симулятор экстремальных видов спорта предлагает испытать свои силы в поездах на лыжах и сноуборде, полетах на параплане и пикировании с вингсьютом. При участии в местных испытаниях пользователи вольны исполнять всяческие трюки, чтобы зарабатывать очки и ставить рекорды. А еще Steep привлекает возможностью посоревноваться с другими пользователями, системой открытия новых локаций с помощью бинокля и сюжетом, при прохождении которого игрок превратится в легенду экстремального спорта.

9. The Long Dark

Один из лучших симуляторов выживания, которые когда-либо выходили. В The Long Dark пользователи станут пленниками дикого и необитаемого севера Канады. Им придется собирать ресурсы, учиться создавать полезные предметы и следить за характеристиками своего персонажа. Голод, холод и жажда — это не менее опасные враги, чем дикие животные, с которыми, кстати, тоже придется столкнуться. Кроме того, в The Long Dark реализовано много мелких механик выживания, что приятно выделяет ее на фоне других игр жанра. Например, пользователь должен следить за температурой окружающей среды, если хочет спать под открытым воздухом. А иначе можно схлопотать обморожение, не успеть развести костер и умереть. Да и сама атмосфера суровой зимы в проекте отлично подходит под новогодние праздники.

8. Syberia

Речь о первой и второй частях знаменитой серии point-and-click квестов от студии Microids. Syberia 3 в список не берем, так как она получилась, мягко говоря, не самой качественной игрой. Кроме зимнего антуража, франшиза привлекает внимание сказочной атмосферой и проникновенной историей. Приключения Кейт Уолкер ощущаются ламповыми, слегка наивными, но в то же время захватывающими. Плюс ко всему первая часть Syberia и сиквел радуют замечательными головоломками. Для их решения понадобится собрать всю свою внимательность в кулак и напрячь логическое мышление. Впрочем, дополнительный вызов придает серии еще большего шарма.

7. Until Dawn

Подростковый ужастик в оболочке интерактивного кино — вот краткое и точное описание Until Dawn от студии Supermassive Games. Игра не пытается прыгнуть выше головы, но в ней есть свои положительные стороны. Например, разношерстные персонажи, которые сначала вызывают исключительно раздражение, а потом привязывают к себе. Еще можно вспомнить сюжет, радующий неожиданными поворотами и неплохой подачей и геймплей за разных героев. Каждый из них попадет в экстравагантные ситуации и окажется за шаг от смерти. Спасется персонаж или погибнет, зависит исключительно от действий игрока, которому придется положиться на свою реакцию и внимательность. Плюс ко всему в Until Dawn ощущается жутковатая зимняя атмосфера и есть вариант совместного прохождения, если распределить роли между компанией людей и передавать контроллер.

6. Batman: Arkham Origins

Как же прекрасен Готэм накануне Рождества. Мрачные улочки, где людей постоянно поджидают преступники, отлично контрастируют с украшениями и кучами снега. Впрочем, Бэтмену некогда любоваться местными пейзажами. Черная Маска напал на тюрьму «Блэкгейт» и взял в заложники комиссара полиции. Главный герой должен провести спасательную операцию, а затем выяснить, что задумал суперзлодей. Помимо сюжета, атмосферы и путешествий по открытому миру, Batman: Arkham Origins порадует знакомой по предыдущим частям серии боевой системой, неплохими дополнительными заданиями и прочими активностями. А еще в игре реализована прокачка и система гаджетов, которые добавляют больше тактических элементов в сражения.

5. The Banner Saga

В отличие от Syberia, все части The Banner Saga получились великолепными, поэтому мы решили не разделять их и рассказать о серии в целом. Она включает элементы RPG, тактические пошаговые бои и стратегическое планирование. Пользователю придется постоянно совершать выбор и сталкиваться с его последствиями, которые бывают весьма неприятными. Кроме того, за глобальным сюжетом The Banner Saga, посвященным противостоянию разных рас, с трепетом следишь до самого конца, ведь он неоднократно переворачивает восприятие событий и поражает тем, как складываются судьбы полюбившихся персонажей. Они отлично проработаны во всех играх серии, как, впрочем, и зимний антураж с нордическими мотивами.

4. The Elder Scrolls V: Skyrim

А ты купил Skyrim, чтобы проходить его на новогодних праздниках? Что значит уже есть? Такой ответ Тодда Говарда не устроит. Но если без шуток, то начало января — это отличное время для очередного путешествия в провинцию нордов. Говорить о таких базовых преимуществах игры, как проработанные дополнительные задания, большой открытый мир, куча запоминающихся персонажей, мы не будем. Все и так понимают, за что люди полюбили The Elder Scrolls V. А вот о суровом антураже заснеженной северной провинции Тамриэля и возможности поучаствовать в революции, которая проходит на ее территории, следует упомянуть отдельно. Именно эти составляющие игры сделают ее прохождение во время новогодних праздников незабываемым.

3. Animal Crossing: New Horizons

В Animal Crossing: New Horizons время течет так же, как в реальном мире. И если за окном зима, то на своем собственном острове в игре тоже будет снег и соответствующая стилистика. Она вкупе с расслабляющем геймплеем, который включает собирательство и выполнение всяких заданий, создаст нужную праздничную атмосферу. New Horizons особенно подойдет тем людям, которые хотят лежать на диване и неторопливо заниматься своими делами в виртуальном мире. Плюс ко всему разработчики проекта наверняка подготовили для пользователей новогодние и рождественские активности с уникальными призами. Так что поводов посетить или создать личный остров в New Horizons прямо сейчас предостаточно.

2. Marvel ' s Spider - Man : Miles Morales

По сути, причины, почему Marvel's Spider-Man: Miles Morales попала в подборку, такие же как в случае с Batman: Arkham Origins. Заснеженный мегаполис, рождественская атмосфера, много украшений — все это станет очередным напоминанием, что наступили долгожданные зимние праздники. Правда, Нью-Йорк ощущается более светлым и приветливым, нежели Готэм, поэтому восприятие игры будет немного другим. А если проводить параллели в плане сюжета и геймплея, то проекты стоят примерно на одной уровне. В Marvel's Spider-Man: Miles Morales тоже реализована шикарная боевая система, неплохая, хоть и предсказуемая история, много активностей в открытом мире и прокачка.

1. Wasteland 3

Изумительная RPG в духе классических Fallout, которая в 2020 году получила незаслуженно мало внимания. В игре пользователи превратятся в Пустынных Рейнджеров, которые прибыли на помощь патриарху Колорадо. Штат окутала ядерная зима, а путешествовать по его территории предстоит на бронированной машине. Чувствуете, как создается нужный настрой? Погодите, дальше — больше. В игре есть шикарное задание, связанное с поддельным Санта-Клаусом, которое, как и остальные миссии в проекте, можно пройти несколькими способами. Принятые Рейнджерами решения обязательно повлияют на судьбу Колорадо, так что подходить к ним нужно со всей ответственностью. А бонусом в Wasteland 3 выступают сложные пошаговые бои, в которых нужно использовать преимущества каждого персонажа.

Назар Степорук

