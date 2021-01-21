За победу над Хищником игроки получат устройство невидимости.

В королевскую битву Fortnite добавили Хищника – инопланетного охотника из одноименного фильма с Арнольдом Шварценеггером.

Как сообщила компания Epic Games, скин Хищника уже доступен обладателям боевого пропуска пятого сезона Fortnite. А за выполнение заданий "Охотника джунглей" пользователи могут получить экипировку знаменитого персонажа с эмоцией "Биошлем Хищника", а также уникальные граффити, флаг и эмодзи "Тепловой снимок Хищника".

Трейлер Хищника в Fortnite

Кроме того, сам Хищник стал новым боссом в королевской битве. Те, кто одолеют грозного инопланетного охотника, получат в награду устройство невидимости.

О пятом сезоне Fortnite

Пятый сезон королевской битвы получил название "Эпицентр". В нем собрались "величайшие охотники всех времен", чтобы не дать никому сбежать из временной петли, образовавшейся в центре острова. В игре уже появились:

Мандалорец из одноименного сериала во вселенной "Звездных войн";

Главный герой экшена God of War – Кратос.

Напомним, что в финальном ивенте предыдущего сезона Fortnite приняло участие более 15 миллионов игроков. Еще 3,4 миллиона человек наблюдали за трансляцией мероприятия на YouTube и Twitch.

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Автор: Сергей Коршунов