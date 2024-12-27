Hot Wheels: Unleashed будет на раздаче до 28 декабря 18:00.

В Epic Games Store стартовала раздача гоночной аркады Hot Wheels Unleashed, основанной на серии легендарных коллекционных машинок. Проект может похвастаться фирменной атмосферой Hot Wheels.

В Hot Wheels Unleashed игроки могут принять участие в одиночных и сетевых заездах, а также создать собственные гоночные треки. Для этого разработчики предусмотрели невероятное количество интерактивных объектов, позволяющих выстраивать самые причудливые маршруты и даже делиться ими с другими пользователями.

Главная особенность игры - гибкая система кастомизации не только самих болидов, но и среды, в которой разворачиваются гонки. С помощью расширенного редактора трасс можно воплотить любые сумасшедшие идеи и устроить настоящий хаос из трамплинов, мёртвых петель и резких поворотов.

Видео дня

Раздача Hot Wheels Unleashed в Epic Games Store завершится 28 декабря в 18:00 по киевскому времени.

Ранее мы рассказывали, что Microsoft сняла с продажи Forza Horizon 4, одну из лучших игр гоночной серии. У компании закончились права на некоторые автомобильные бренды.

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