Игру будут раздавать до вечера 27 декабря.

Магазин Epic Games Store продолжает бесплатно дарить игры в рамках новогодней акции. В этот раз бесплатным стал киберпанк-слэшер Ghostrunner 2.

Раздача продлится ровно сутки – уже в 18:00 следующего дня бесплатной станет новая игра. Что это будет за тайтл, неизвестно.

Ghostrunner 2 – подробнее об игре

Игра вышла чуть больше года назад, в октябре 2023 года. Это сиквел хардкорного киберпанк-экшена 2020 года, который стал большим успехом для поляков из One More Level. Многие сравнивали проект с Cyberpunk 2077 из-за общей стилистики и атмосферы.

Действие сиквела разворачивается вскоре после финала первой части – по сюжету главный герой обзаводится байком и отправляется в приключение по постапокалиптическому миру, чтобы сразится с жестоким культом киберниндзя, возникшим на задворках башни Дхарма.

Средний рейтинг игры, по данным, Metacritic составил 80 баллов от СМИ и 7,7 балла по версии пользователей. У украинских геймеров есть дополнительная мотивация опробовать проект – он получил украинскую локализацию.

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