Раздача игры по "Звездным войнам" продлится в Epic Games Store до 21 января

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store началась раздача Star Wars Battlefront II – шутера по мотивам киносаги "Звездные войны". Забрать игру бесплатно можно будет до 21 января.

В раздачу попало "Праздничное издание" шутера, в котором вместе с копией Battlefront II дарят полную коллекцию предметов для персонализации — от контента, доступного со дня релиза игры до новинок по мотивам фильма "Звездные Войны: Скайуокер. Восход".

Трейлер Star Wars Battlefront II

Подробней про Star Wars Battlefront II

Star Wars Battlefront II – это шутер от студии DICE, действия которого разворачиваются во вселенной "Звездных войн".

В Battlefront II есть полноценная сюжетная кампания. История начинается за 30 лет до событий фильма "Звездные войны: Пробуждение силы". Сюжет рассказывает про Иден Версио – начальницу элитного имперского отряда, которая собирается положить конец Альянсу повстанцев. Также в игре есть мультиплеер с различными режимами.

Вторая часть вышла в 2017 году на ПК и консолях прошлого поколения – PS4 и Xbox One.

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Автор: Сергей Коршунов