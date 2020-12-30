Сегодня, 30 декабря, в магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store геймеры могут получить бесплатно и навсегда ролевой экшен Torchlight II. Раздача продлится всего сутки и закончится 31 декабря в 18:00.
Трейлер Torchlight II
Подробней про Torchlight II
- Torchlight II – это игра в жанре Action/RPG от студии Runic Games. По сюжету древний дракон Ордрак, спящий под шахтерским городом Торчлайт был повержен тремя героями. Один из них, обезумевший Алхимик, уничтожает город, обращая жителей в бегство, и отправляется охотиться за существами, охраняющими баланс мира. Четверо новых героев должны пройти по следу Алхимика и остановить тот хаос, что он вызвал.
- Игроку нужно путешествовать по локациям, сражаться с монстрами и прокачивать своего персонажа. В Torchlight II есть также кооперативный режим с максимальным размером команды до 6 человек.
Игра вышла в 2012 году на ПК. А в 2019 ее перенесли на Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One. На агрегаторе Metacritic у ПК-версии игры 88 баллов от критиков и 8,5 балла от пользователей.
Напоминаем, что это предпоследняя игра масштабной раздачи от Epic Games. Ранее пользователи получили бесплатно следующие тайтлы:
1. Cities Skylines;
2. Oddworld: New 'n' Tasty;
3. The Long Dark;
4. Defense Grid;
5. Alien: Isolation;
6. Metro 2033 Redux;
7. Tropico 5;
8. Inside;
9. Darkest Dungeon;
10. My Time In Portia;
11. Night in the Woods;
12. Stranded Deep;
13. Solitairica.
Последнюю, пятнадцатую игру геймерам подарят 31 декабря в 18:00 ко Киеву.