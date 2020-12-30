Это предпоследняя игра масштабной праздничной акции от Epic Games.

Сегодня, 30 декабря, в магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store геймеры могут получить бесплатно и навсегда ролевой экшен Torchlight II. Раздача продлится всего сутки и закончится 31 декабря в 18:00.

Трейлер Torchlight II

Подробней про Torchlight II

Torchlight II – это игра в жанре Action/RPG от студии Runic Games. По сюжету древний дракон Ордрак, спящий под шахтерским городом Торчлайт был повержен тремя героями. Один из них, обезумевший Алхимик, уничтожает город, обращая жителей в бегство, и отправляется охотиться за существами, охраняющими баланс мира. Четверо новых героев должны пройти по следу Алхимика и остановить тот хаос, что он вызвал.

Игроку нужно путешествовать по локациям, сражаться с монстрами и прокачивать своего персонажа. В Torchlight II есть также кооперативный режим с максимальным размером команды до 6 человек.

Игра вышла в 2012 году на ПК. А в 2019 ее перенесли на Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One. На агрегаторе Metacritic у ПК-версии игры 88 баллов от критиков и 8,5 балла от пользователей.

Напоминаем, что это предпоследняя игра масштабной раздачи от Epic Games. Ранее пользователи получили бесплатно следующие тайтлы:

1. Cities Skylines;

2. Oddworld: New 'n' Tasty;

3. The Long Dark;

4. Defense Grid;

5. Alien: Isolation;

6. Metro 2033 Redux;

7. Tropico 5;

8. Inside;

9. Darkest Dungeon;

10. My Time In Portia;

11. Night in the Woods;

12. Stranded Deep;

13. Solitairica.

Последнюю, пятнадцатую игру геймерам подарят 31 декабря в 18:00 ко Киеву.

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Автор: Сергей Коршунов