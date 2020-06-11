В Epic Games Store можно получить бесплатно ARK: Survival Evolved

Раздача игры продлится до 18 июня.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store можно получить бесплатно игру ARK: Survival Evolved, а также все дополнения к ней. Раздача продлится до 18 июня.

Трейлер ARK: Survival Evolved

О чем ARK: Survival Evolved

ARK: Survival Evolved – это приключенческая игра в жанре симулятора выживания. Вместе с другими игроками пользователю предстоит высадиться на остров Арк и построить на нем новую цивилизацию. На острове совместными усилиями придется сражаться с опасными динозаврами, собирать ресурсы, выращивать фрукты и овощи, строить дома и ограждения. Кроме того, в игре можно приручить динозавров. Одни будут охранять поселение, другие атаковать врагов, а на третьих можно будет ездить верхом.

Релиз ARK: Survival Evolved состоялся в 2017 году на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. В 2018 году игра вышла на консоль Nintendo Switch. На агрегаторе рецензий Metacritic ПК-версия ARK: Survival Evolved получила 70 баллов от критиков и 5.6 балла от игроков.

Получить игру со всеми дополнениями бесплатно можно здесь.

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