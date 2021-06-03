Получить польский градостроительный симулятор с элементами выживания можно до 10 июня.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала очередная раздача игр. В этот раз все пользователи платформы могут получить бесплатно проект от создателей нашумевшей This War of Mine – градостроительный симулятор с элементами выживания Frostpunk.

Акция закончится 10 июня в 18:00 по киевскому времени.

Трейлер Frostpunk

Подробней про Frostpunk

Frostpunk – это смесь градостроительного симулятора с симулятором выживания. Действия разворачиваются в конце XIX века. В следствие извержения вулканов на Земле наступает серьезное похолодание. Многие выжившие ищут спасение в Арктике, где пытаются построить свое поселение под названием Нью-Лондон.

Frostpunk выпустили на ПК в 2018 году. Критики и пользователи тепло встретили игру. На агрегаторе Metacritic у нее 84 балла от профильных СМИ и 8,4 балла от игроков.

Игру для следующей раздачи Epic Games снова держит в тайне. Так было, когда компания пользователям такие тайтлы, как культовую GTA V и популярный баскетбольный симулятор NBA 2K21.

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Автор: Сергей Коршунов