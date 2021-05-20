Раздача в Epic Games Store продлится до 27 мая.

Сегодня стало известно, какая игра попала в еженедельную бесплатную раздачу цифрового магазина Epic Games Store. Ей оказался баскетбольный симулятор NBA 2K21. Получить игру бесплатно можно с 20 по 27 мая.

Трейлер NBA 2K21

NBA 2K21 вышел в сентябре 2020 года на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Пресса сдержанно встретила игру, а пользователи раскритиковали. На агрегаторе Metacritic у ПК-версии спортивного симулятора 1,1 балла от игроков.

Причиной недовольства геймеров стала навязчивая реклама, которую невозможно было отключить. Подобные ролики демонстрировались во время загрузок матчей.

Впрочем, несмотря на недовольство, уже к декабрю прошлого года игра разошлась тиражом в 8 миллионов копий.

Следующую игру в раздаче Epic Games держит в тайне. Это значит, что пользователи могут рассчитывать получить бесплатно еще один крупный ААА-проект.

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Автор: Сергей Коршунов