Epic Games продолжает радовать ежедневными раздачами в рамках новогодней акции в EGS. Вчера пользователям досталась головоломка LEGO Builder's Journey, а сейчас все желающие могут получить сразу три культовые RPG. Речь о Fallout, Fallout 2 и Fallout Tactics: Brotherhood of Steel. Акция действует только сегодня, до 18:00 по киевскому времени. Затем начнется раздача секретной игры.

Подробнее о первых частях Fallout

Они считаются культовыми RPG, которые дали значительный толчок для дальнейшего развития жанра. События всех частей франшизы разворачиваются в постапокалиптических США. Однако в каждой игре присутствует уникальная история с новым главным героем.

В первой Fallout рассказывалось о протагонисте, который должен за 150 дней найти водяной чип и спасти жителей родного Убежища. А в сиквеле демонстрировалась охота за секретной технологией, которая способна превратить радиоактивную пустошь в плодотворные земли.

При прохождении игр пользователям предстоит выполнять множество заданий, сражаться и прокачивать персонажа. Система S.P.E.C.I.A.L. с выбором уникальных параметров героя стала одной из особенностей Fallout. Она позволяет создать протагониста, который сможет проходить задания определенным образом. Вариативность была еще одной фишкой серии.

Что касается Brotherhood of Steel, то это ответвление от основной линейки. В игре демонстрируется немного другая вселенная Fallout, а в сражениях сделан уклон в тактическую составляющую.

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