Epic Games продолжает радовать ежедневными раздачами в рамках новогодней акции в EGS. Вчера пользователям досталась головоломка LEGO Builder's Journey, а сейчас все желающие могут получить сразу три культовые RPG. Речь о Fallout, Fallout 2 и Fallout Tactics: Brotherhood of Steel. Акция действует только сегодня, до 18:00 по киевскому времени. Затем начнется раздача секретной игры.
Подробнее о первых частях Fallout
- Они считаются культовыми RPG, которые дали значительный толчок для дальнейшего развития жанра. События всех частей франшизы разворачиваются в постапокалиптических США. Однако в каждой игре присутствует уникальная история с новым главным героем.
- В первой Fallout рассказывалось о протагонисте, который должен за 150 дней найти водяной чип и спасти жителей родного Убежища. А в сиквеле демонстрировалась охота за секретной технологией, которая способна превратить радиоактивную пустошь в плодотворные земли.
- При прохождении игр пользователям предстоит выполнять множество заданий, сражаться и прокачивать персонажа. Система S.P.E.C.I.A.L. с выбором уникальных параметров героя стала одной из особенностей Fallout. Она позволяет создать протагониста, который сможет проходить задания определенным образом. Вариативность была еще одной фишкой серии.
- Что касается Brotherhood of Steel, то это ответвление от основной линейки. В игре демонстрируется немного другая вселенная Fallout, а в сражениях сделан уклон в тактическую составляющую.