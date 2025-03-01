Внезапно: никто не купил коллекционное издание Dying Light за 386 тысяч долларов

В комплект входил дом, который должен стать убежищем от зомби, и персональные уроки паркура.

Techland когда-то устроила одну из самых громких PR-акций в истории игровой индустрии, предложив коллекционное издание Dying Light: My Apocalypse Edition за внушительные 386 тысяч долларов. Спустя годы всплыл любопытный факт: никто так и не решился его купить.

Об этом рассказала PR-менеджер Techland Паулина Дзедзяк в разговоре с Insider Gaming. По её словам, издание изначально задумывалось как маркетинговый ход, а не реальный товар: "Это была отличная работа по привлечению внимания к игре! Но никто не купил ее, ну и слава богу!".

В комплект входили: четыре копии игры в стилбуках, два комплекта наушников Razer Tiamat, прибор ночного видения, статуя зомби в человеческий рост, персональные уроки паркура, поездка в офис Techland, зомби-вечеринка, а также настоящий бункер для выживания, и ещё пара взрослых подгузников, судя по всему, для особо нервных игроков.

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На момент анонса предложение вызвало волну обсуждений, но, как оказалось, никого не заинтересовало всерьёз. Возможно, сказалась явно завышенная цена (кто бы мог подумать?), если суммировать все бонусы, то их стоимость не превышала и 50 тысяч долларов.

Ранее мы рассказывали, что Warhorse Stuidos выставила на аукцион коллекционное издание Kingdom Come: Deliverance 2 с автографами основных разработчиков и актёров Индро и Яна Птачека.

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