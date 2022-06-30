Контроллеры тоже присутствуют на снимке.

В Сети появилось первое "живое" фото гарнитуры виртуальной реальности нового поколения PlayStation VR2. На нем демонстрируется шлем с контроллерами.

Снимок опубликовали сотрудники Bit Planet Games на официальном аккаунте студии в Twitter.

Представители компании сообщили, что не нарушают эмбарго на демонстрацию PlayStation VR2. Оно якобы уже закончилось, при этом Sony еще не публиковала "живых" фотографий. Вскоре Bit Planet Games изменила пост и добавила официальную картинку гарнитуры виртуальной реальности. Вероятнее всего, японский платформодержатель обратился к студии и потребовал удалить снимок PS VR2.

На фотографии заметно, что устройство стилизовано под PlayStation 5. Оно имеет такие же цвета и футуристический дизайн. Bit Planet Games в публикации также намекнула на выпуск одной из своих игр на PS VR2. Возможно, это будет первая или вторая часть Ultrawings.

PlayStation VR2 — основные подробности об устройстве

Гарнитура отметится разрешением 2000×2040 на каждый глаз, OLED-дисплеем, полем обзора 110 градусов, частотой обновления 90/120 Гц и поддержкой HDR.

Для использования шлема не понадобится внешняя камера, так как движения игрока считываются с помощью контроллеров.

PS VR2 оснащена технологией отслеживания взгляда. Гарнитура распознает направление, в котором смотрит игрок, и это можно применять в геймплее. По словам Sony, описанная особенность гарантирует новый уровень реализма в проектах для VR.

PlayStation VR2 также поддерживает трехмерное звучание, а ее контроллеры обладают такой же тактильной вибрацией, как DualSense.

Вас также могут заинтересовать новости: