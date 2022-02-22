Дизайн шлема и контроллеров подходит под внешний вид PS5.

В начале января Sony полноценно представила PlayStation VR2 — гарнитуру виртуальной реальности нового поколения. Компания также анонсировала первый проект для PS VR2 — Horizon Call of the Mountain. Дизайн устройства японский платформодержатель не раскрыл, но долго ждать не пришлось. Sony опубликовала в блоге PlayStation новый пост, в котором продемонстрировала, как будет выглядеть VR-гарнитура.

PlayStation VR2 имеет футуристический дизайн и гармонирует с PS5. Внешний вид устройства напоминает сферу, что подчеркивает 360-градусный обзор, который доступен пользователям в виртуальном пространстве. В плане эргономики Sony опиралась на предыдущую версию PS VR. Компания реализовала регулируемое оголовье и возможность менять расположение прицела.

Эти функции хорошо показали себя в гарнитуре прошлого поколения, однако PlayStation VR2 также сможет похвастаться некоторыми важными новшествами. Сюда входит регулировка расстояния между линзами, сниженный вес и особая система вентиляции.

Основные сведения о PlayStation VR2

Гарнитура отметится разрешением 2000×2040 на каждый глаз, OLED-дисплеем, полем обзора 110 градусов, частотой обновления 90/120 Гц и поддержкой HDR.

Для использования шлема не понадобится внешняя камера, так как движения игрока считываются с помощью контроллеров.

PS VR 2 оснащена технологией отслеживания взгляда. Гарнитура распознает направление, в котором смотрит игрок, и это можно применять в геймплее. По словам Sony, описанная особенность гарантирует новый уровень реализма в проектах для VR.

PlayStation VR 2 также поддерживает трехмерное звучание, а ее контроллеры обладают такой же тактильной вибрацией, как DualSense.

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