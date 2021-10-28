Энтузиаст реализовал точную копию строения с разными комнатами и полем для квиддича.

Dreams — это игра-конструктор, в которой можно создавать собственные интерактивные проекты. Отдельные энтузиасты используют ее инструментарий для реализации действительно масштабных творений. Одним из них недавно отметился автор под псевдонимом jedimaster369. Он построил в Dreams детальную копию Хогвартса из "Гарри Поттера".

Работу энтузиаста можно увидеть в ролике ниже. Кадры видео показывают исследование разнообразных помещений замка. Зрителям демонстрируют обеденный зал, где постоянно проводились собрания учеников, классы для преподавания всех дисциплин, поле для игры в квиддич и так далее. Важно также отметить, что jedimaster369 уделил много внимания деталям. Например, на столах присутствует пища, а коридоры Хогвартса усыпаны картинами в соответствии с первоисточником. Благодаря этому замок выглядит аутентичным.

"Я добавлю еще много сцен, которые я создал, но я постарался сделать больше комнат перед публикацией, чтобы его [Хогвартс] можно было исследовать гораздо дольше", — гласит комментарий jedimaster369.

Судя по заявлению автора, он продолжит трудиться над своим творением. Возможно, энтузиаст захочет сделать полноценную игру с замком из "Гарри Поттера" в качестве центральной локации.

Подробнее о Dreams

Это эксклюзивный проект для консолей PlayStation, который позволяет пользователям создавать собственные игры.

В Dreams есть внутренний редактор, где можно делать интерактивные творения разных жанров — от платформеров и гонок до космических симуляторов, хорроров и шутеров от первого лица. Авторы вольны использовать как готовые модели персонажей и окружения, так и создавать собственные. А вот логику, триггеры, освещение, заставки и прочие элементы игры нужно делать самому.

Dreams также обладает аудиоредактором, который позволяет создавать музыку.

Автор: Назар Степорук