В игре Dreams появился режим для шлемов виртуальной реальности

Вместе с новым режимом студия добавила в Dreams собственные VR-игры.

Сегодня, 22 июля, для игры Dreams вышел патч, который добавил режим для шлемов виртуальной реальности PlayStation VR.

Об этом на своей странице в Twitter сообщили разработчики из студии Media Molecule.

Вместе с поддержкой VR-шлемов пользователи получили инструменты и материалы для создания игр в виртуальной реальности, а также набор обучающих роликов. Кроме того, с обновлением разработчики добавили в Dreams несколько собственных игр для PS VR, среди которых будет и шутер Box Blaster.

Для создания VR-игр в Dreams понадобится шлем виртуальной реальности PS VR, контроллеры PS Move и PS Camera.

Трейлер VR-режима для Dreams

Что такое Dreams

Dreams – это эксклюзив PS4, который позволяет пользователям создавать собственные игры. Dreams похожа на смесь конструктора игр, социальной сети и площадки YouTube, где игроки могут знакомиться с проектами других пользователей, ставить лайки, подписываться, а также создавать и публиковать собственные видеоигры. В Dreams есть внутриигровой редактор, который позволяет делать проекты абсолютно разных жанров – от платформеров и гонок до космических симуляторов, хорроров и шутеров от первого лица.

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