Проект преодолел отметку 1 миллион реализованных копий.

Зомби-экшен Dead Island 2 стал хитом для Dambuster Studios и Plaion. С момента релиза прошло всего четыре дня, а продажи игры уже превысили 1 миллион копий.

Об этом разработчики сообщили на официальном аккаунте в Twitter. Они поблагодарили пользователей, за их путешествие в охваченный нашествием ходячих мертвецов Лос-Анджелес. Отличные продажи Dead Island 2 подтверждают и данные GfK о реализации физических версий игр в Великобритании на прошлой неделе.

Статистику традиционно опубликовал портал Gamesindustry.biz. Лидирующую позицию в рейтинге занял именно свежий зомби-экшен Dambuster Studios. Dead Island 2 стала третьим по успешности релизом в британской рознице в 2023 году, уступив Hogwarts Legacy и ремейку Resident Evil 4.

Видео дня

Однако на Reddit часть пользователей раскритиковали игру за постоянное появление зомби за спиной. Комментаторы на форуме жалуются, что после зачистки локации проходит меньше минуты, и ходячие мертвецы снова наводняют область. При этом отдельные игроки указали на объяснение такого быстрого восстановления врагов в сюжете.

Dead Island 2: что известно об игре

Это зомби-экшен, который находился в производственном аду в течение девяти лет. Сюжет игры посвящен попыткам выживших выбраться из Лос-Анджелеса, ставшего пристанищем для ходячих мертвецов.

Пользователи могут проходить основные и дополнительные квесты, собирать и улучшать оружие, находить и применять навыки, подходящие под свой стиль игры, исследовать мир и так далее.

Одной из главных особенностей игры стала подробная система расчленения, которая позволяет изрубить зомби на части.

Dead Island 2 вышла 21 апреля 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S, Xbox One и PlayStation 4.

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