В трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли стихи Тараса Шевченко (видео)
В дебютном трейлере долгожданного сиквела украинского шутера S.T.A.L.K.E.R. нашли стихи Тараса Шевченко.
Первый официальный ролик S.T.A.L.K.E.R. 2 студия GSC Game World презентовала на трансляции Xbox Game Showcase.
Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
В конце ролика в кадре показана колба под названием «Жовтий-11», на которой мелким шрифтом написан отрывок из поэмы «Катерина» великого украинского писателя Тараса Шевченко.
"Не слухала, Катерина,
Ні батька, ні неньки,
Полюбила москалика.
Як знало серденько,
Полюбила молодого,
В садочок ходила,
Поки себе, свою долю,
Там занапастила"
Сразу после презентации трейлера разработчики поделились первыми подробностями сиквела. В S.T.A.L.K.E.R. 2 будет обновленная система симуляции жизни под названием A-Life 2.0. Персонажи будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.
Во второй части шутера будет масштабный нелинейный сюжет, где решения пользователей будут влиять на судьбу персонажей, локальные события и даже на весь мир игры.
В S.T.A.L.K.E.R. 2 будут как знакомые фанатам локации, так и новые. Еще игроков ждут новые мутанты, артефакты и аномалии – одну из них показали в трейлере.
При создании игры разработчики используют захват движений и лиц, а также фотограмметрию. Сама игра работает на движке Unreal Engine.
Вторая часть легендарного украинского шутера про Чернобыльскую зону отчуждения выйдет на Xbox Series X и на ПК. На релизе игра будет доступна подписчикам сервиса Xbox Game Pass.