В трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли стихи Тараса Шевченко (видео)

На колбе с мутантом написан отрывок из поэмы «Катерина».

В дебютном трейлере долгожданного сиквела украинского шутера S.T.A.L.K.E.R. нашли стихи Тараса Шевченко.

Первый официальный ролик S.T.A.L.K.E.R. 2 студия GSC Game World презентовала на трансляции Xbox Game Showcase.

Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

В конце ролика в кадре показана колба под названием «Жовтий-11», на которой мелким шрифтом написан отрывок из поэмы «Катерина» великого украинского писателя Тараса Шевченко.

"Не слухала, Катерина,

Ні батька, ні неньки,

Полюбила москалика.

Як знало серденько,

Полюбила молодого,

В садочок ходила,

Поки себе, свою долю,

Там занапастила"

Сразу после презентации трейлера разработчики поделились первыми подробностями сиквела. В S.T.A.L.K.E.R. 2 будет обновленная система симуляции жизни под названием A-Life 2.0. Персонажи будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Во второй части шутера будет масштабный нелинейный сюжет, где решения пользователей будут влиять на судьбу персонажей, локальные события и даже на весь мир игры.

В S.T.A.L.K.E.R. 2 будут как знакомые фанатам локации, так и новые. Еще игроков ждут новые мутанты, артефакты и аномалии – одну из них показали в трейлере.

При создании игры разработчики используют захват движений и лиц, а также фотограмметрию. Сама игра работает на движке Unreal Engine.

Вторая часть легендарного украинского шутера про Чернобыльскую зону отчуждения выйдет на Xbox Series X и на ПК. На релизе игра будет доступна подписчикам сервиса Xbox Game Pass.

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