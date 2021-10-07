Если быстро нажать паузу и вернуться в игру, можно заметить любопытный эффект.

Посетитель форума Reddit под псевдонимом Solemn926 обнаружил в Cyberpunk 2077 новый забавный баг. Он связан с физикой женской груди, поэтому пользователи сразу принялись шутить. В комментариях под роликом игроки причислили ошибку к особенностям экшен-RPG от CD Projekt RED.

Чтобы обнаружить баг, нужно нажать паузу, а затем резко выйти из меню обратно. Это каким-то образом влияет на женские модели в Cyberpunk 2077. Их грудь, словно сдвигается немного в стороны и вверх, после чего становится на прежнее место. Ошибка происходит даже в те моменты, когда девушка сидит неподвижно.

Вероятнее всего, этот эффект связан с необходимостью быстро загрузить игровой мир, когда выключается пауза. Грудь попросту не поспевает за действиями пользователя, из-за чего заметно ее движение.

Напомним: на релизе в Cyberpunk 2077 было колоссальное количество ошибок. Они были связаны с графикой, геймплеем, объектами окружения и так далее. Мы сами столкнулись с множеством багов, например, машиной, которая внезапно подлетела в воздух, перевернулась и стала на прежнее место. Подробнее о наших впечатлениях от игры на запуске можно прочесть в этом материале.

Детали Cyberpunk 2077

В проекте рассказывается история наемника по имени Ви. После участия в масштабном ограблении у него в голове появился чип с цифровой копией Джонни Сильверхенда в исполнении Киану Ривза. От него нужно избавиться, а иначе главный герой умрет.

Геймплей Cyberpunk 2077 включает много механик. Есть стрельба, взлом, стелс, ближний бой, поездки на автомобилях и другое.

Запуск Cyberpunk 2077 стал репутационной катастрофой для CD Projekt RED. Проблема была не столько в багах, сколько в отвратительном качестве версий игры для PS4 и Xbox One.

Полноценный релиз проекта на PS5, Xbox Series X и Series S должен состояться до конца текущего года. Правда, CDPR предупредила, что может не успеть.

Автор: Назар Степорук