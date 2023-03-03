Вероятнее всего, игра перейдет на движок Source 2.

Появились намеки, что Valve готовит новую версию Counter-Strike: Global Offensive. Знаменитый командный шутер, вероятнее всего, перейдет на вторую итерацию движка Source.

Такие выводы напрашиваются из недавней находки датамайнера под псевдонимом Aquarius. Он обнаружил в свежих драйверах от NVIDIA файл конфигурации под названием Counter-Strike 2. В нем упоминается csgos2.exe, что можно расшифровать, как Counter-Strike: Global Offensive Source 2. Журналисты PC Gamer прошли по стопам Aquarius и подтвердили находку датамайнера. В драйверах действительно есть намек на грядущий перенос CS:GO на новый движок.

Напомним, в прошлом энтузиаст под псевдонимом Gabe Follower проводил эксперимент с воспроизведением Counter-Strike: Global Offensive на Source 2. На основе полученных результатов он сообщил, что в геймлейном плане "почти ничего не изменится". Видимые улучшения ощущаются только в моделировании пространственного звучания, то есть станет удобнее ориентироваться на слух.

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По мнению Gabe Follower переход на Source 2 будет иметь долгоиграющие последствия с множественными изменениями внутри CS:GO. При этом датамайнеры на относятся серьезно к упоминаниям csgos2.exe в драйверах. Тот же Aquarius считает, что это может быть пережитком прошлого, а не свидетельством близкого масштабного обновления.

Counter-Strike: Global Offensive: основные подробности

Это последняя игра из знаменитой серии командных шутеров, которая появилась благодаря модификации для Half-Life.

Пользователи в CS:GO участвуют в групповых матчах. Они делятся на террористов и правоохранителей. Каждая из команд должна устранить другую, однако на отдельных картах победа достигается с помощью взрыва/разминирования бомбы.

Counter-Strike: Global Offensive вышла 21 августа 2012 года исключительно на ПК. Игра до сих пор пользуется огромной популярностью среди фанатов шутеров.

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