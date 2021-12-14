Все желающие могут добавить в свою библиотеку Shadow Tactics: Blades of the Shogun.

CD Projekt RED решила пойти по стопам Epic Games в плане привлечения аудитории в свой магазин GOG. Она подготовила пять раздач игр, первая из которых уже стартовала. Пользователи могут добавить в личную библиотеку изумительную тактику Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Это один из лучших проектов в своем жанре.Читайте такжеРассказываем, стоит ли покупать дополнение Aiko's Choice к изумительной тактической игре Shadow Tactics

Акция закончится завтра, 15 декабря, в 16:00 по киевскому времени. Вероятнее всего, далее начнется вторая раздача. Однако CD Projekt RED пока не раскрывает, какие игры собирается подарить пользователям. Это должен быть сюрприз. В GOG также началась зимняя распродажа со скидками до 90 %.

Подробнее о Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Сюжет в проекте посвящен борьбе за власть в феодальной Японии. В центре истории — отряд "Клинки сегуна", в который вошли пять главных героев. Они должны раскрыть и обезвредить таинственного Кагэ-сама. Злодей возглавил заговорщиков и собирается свергнуть владыку Страны восходящего солнца.

Геймплей Shadow Tactics вращается вокруг скрытного устранения или обезвреживания противников. Героям нужно искать лазейки в охране, постепенно убивать врагов, прятать трупы и продвигаться к цели.

Одной из основных особенностей игры стали умения протагонистов. Они отменно комбинируются, что позволяет находить решение даже в самых сложных ситуациях.

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Автор: Назар Степорук