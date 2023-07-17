Ранее источники говорили, что PS5 Slim будет стоить 399 долларов.

В августе компания Sony проведет некое мероприятие, в рамках которого покажут не только новые игры, но также будет представлена PlayStation 5 Slim. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил известный инсайдер под ником Shpeshal_Nick.

По словам инсайдера, грядущее августовское шоу будет сопоставимо по масштабу с презентациями типа PlayStation Showcase или PlayStation State of Play.

Упоминается, что таким образом Sony планирует не потеряться в новостной повестке на фоне сообщений о завершении слияния конкурента Microsoft с Activision Blizzard, которое должно состояться до конца этого месяца.

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До сих пор в СМИ появлялось мало информации об особенностях PS5 Slim. Согласно слухам, у консоли будет переработанный дизайн: общие габариты уменьшатся, как и потребление энергии, а охлаждение станет более эффективным. Еще одним нововведением станет наличие съемного дисковода с подключением через порт USB Type-C на задней панели.

Ранее Microsoft подтвердила, что обновленная PS5 выйдет ближе к концу 2023 года и будет стоить $399,99.

Что известно о новых вариантах PS5

С релиза основной консоли прошло три года, поэтому выход традиционной, более компактной версии уже давно напрашивается. Нет никаких сомнений, что PS5 Slim существует и готовится к выходу в этом году.

А уже в 2024 году ожидается выход более мощной версии консоли от Sony – PS5 Pro. Она будет иметь лучшее "железо", и сможет выдавать больше FPS и/или работать в большем разрешении экрана.

Предполагается, что в будущем Sony вовсе перестанет выпускать существующие версии PlayStation 5. Таким образом модель Slim заменит на рынке Digital Edition, а "прошка" станет альтернативой базовой PlayStation 5 с дисководом.

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