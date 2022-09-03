Проект выйдет уже в следующем году.

Благодаря утечке стало известно, что Nickelodeon и Paramount создают новую ААА-игру про Черепашек-ниндзя. Она должна выйти уже в 2023 году, а значит — анонс состоится в ближайшие 5-7 месяцев.

Информация поступила от пользователя форума ResetEra под псевдонимом P-Bo. В сентябрьском выпуске журнала "Мир игрушек" на 170 странице была статья о франшизах Paramount. Отдельное внимание в материале уделялось "Черепашкам-ниндзя". Сначала был упомянут грядущий анимационный фильм от Сета Рогена под названием Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem. А затем журналисты перешли к играм.

В статье упомянули: "Paramount также планирует в конце года выпустить [сборник] ремастеров игр The Cowabunga Collection от Konami и запустить совершенно новую оригинальную ААА-игру в 2023 году".

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Другие подробности о проекте отсутствуют. Материал не содержит упоминаний о жанре, сюжете, геймплее или хотя бы общей концепции. Похоже, журналисты случайно допустили утечку, так как официально игру еще не анонсировали.

Напомним, последним интерактивным проектом о Черепашках-ниндзя была Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Это beat 'em up с пиксельной стилистикой, который наследует 16-битные игры про четверку зеленых бойцов. На Metacritic проект в среднем получил 86 баллов от критиков и 8,4 от пользователей.

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