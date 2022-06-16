Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge понравилась подавляющему большинству критиков.

Недавно спал запрет на публикацию обзоров Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Западным критикам новая игра про черепашек-ниндзя пришлась по душе.

На Metacritic проект имеет в среднем 85 баллов. На разных платформах оценки почти совпадают, а значит — подавляющее большинство рецензентов сошлись во мнении.

Критики отмечают, что Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge берет лучшее от старых игр про черепашек-ниндзя, шлифует эти элементы и добавляет новые идеи. В проекте много умений и комбинаций навыков, выверенный визуальный стиль и отличное музыкальное сопровождение. Выдержки из отдельных обзоров можно прочесть ниже.

GameSpace (10 из 10): "В целом, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge — одна из лучших игр про черепашек-ниндзя, в которые я когда-либо играл. В ней прекрасно сочетаются ностальгия и новые возможности игры".

Video Chums (8,3 из 10): "Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge — это просто лучший beat 'em up, выпущенный в современную эпоху. Геймплей, который понравится как новичкам, так и ветеранам, великолепные визуальные эффекты и супервеселая совместная игра — есть за что любить эту игру".

The Enemy (3 из 5): "Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge делает то, что она задумала — возвращает людей в 80-е годы с помощью прямолинейного beat 'em up. Несмотря на это, игра остается современной, а враги бросают игроку достойный вызов, даже если проходить уровни с друзьями. К сожалению, игре не удалось придать персонажам индивидуальности. Поскольку все черепахи и другие бойцы делают практически одно и то же, большинство страстных поклонников все равно будут скучать по своим любимым героям".

Подробнее о TMNT: Shredder's Revenge

Это beat 'em up в духе старых игр про черепашек-ниндзя времен NES, SNES и Sega Mega Drive. Геймплей и визуальная часть Shredder's Revenge отсылают к проектам тридцатилетней давности, но выполнены более современно.

Сюжет посвящен противостоянию черепашек-ниндзя и Шреддера с его подопечными. Четверка героев вместе с союзниками должны помешать антагонисту воплотить очередной коварный план.

Игра отметится продуманной боевой системой, где у каждого героя есть набор уникальных навыков, разнообразными локациями и сражениями с оригинальными боссами.

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