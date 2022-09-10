Речь идет о сборнике Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

Комплект Uncharted: Legacy of Thieves Collection, в который вошли Uncharted 4: A Thief’s End и Uncharted: Lost Legacy, вышел на PlayStation 5 еще 28 января текущего года. УНИАН писал о своих впечатлениях от двух известных игр студии Naughty Dog на PS5. Однако во время анонса сборника Sony пообещала также выпустить его на персональных компьютерах. Дату релиза комплекта на ПК долгое время не объявляли, но теперь она стала известна благодаря утечке.

Согласно сведениям, которые заметили в магазине Epic Games Store, Uncharted: Legacy of Thieves Collection перестанет быть эксклюзивом PlayStation 19 октября. Похоже, сотрудники сервиса по ошибке выставили дату выхода сборника на персональных компьютерах до официального объявления. Сейчас ее убрали, но в интернете остались скриншоты.

Когда именно Sony собирается сделать официальный анонс, пока неизвестно. Однако можно предположить, что это произойдет на презентации компании. По данным инсайдера и ведущего подкаста XboxEra Ника Бейкера, известного под псевдонимом Shpeshal_Nick, мероприятие должно было состоятся 8 сентября. Но этот прогноз уже не сбылся.

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Напомним, на PS5 Uncharted: Legacy of Thieves Collection может похвастаться тремя графическими режимами, быстрыми загрузками, трехмерным звучанием и поддержкой особенностей DualSense. Какие улучшения будут предусмотрены в ПК-версии, пока неизвестно.

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