Рассказываем, стоит ли покупать коллекцию приключенческих хитов от Naughty Dog.

Sony готовится выпустить на PlayStation 5 Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Это сборник переизданий, в который вошли улучшенные версии Uncharted 4: A Thief’s End и Uncharted: The Lost Legacy. Мы в УНИАН заранее получили доступ к обновленным приключенческим боевикам, прошли их и поделись впечатлениями в небольшом обзоре. Наш материал даст понять, стоит ли покупать свежий комплект на PS5.

Флагман жанра

Для начала кратко пробежимся по самим играм. Uncharted 4: A Thief’s End — это признанный шедевр, который должен быть в коллекции каждого любителя задорных приключений. В проекте продолжается история Нейтана Дрейка — авантюриста и охотника за сокровищами. Главный герой отправился искать пиратский клад Генри Эвери, чтобы выручить близкого человека.

Сюжет Uncharted 4 радует насыщенностью событий, постоянной сменой антуражей, неожиданными ходами и развитием отношений между колоритными персонажами. Повествование заставляет прилипнуть к экрану монитора или телевизора, и вызывает желание как можно дольше оставаться в игре. Я уже проходил четвертую часть, но все равно ловил себя на мысли, что хочу еще раз пережить тот вир событий, который подготовила Naughty Dog.

Не меньшей похвалы достойны геймплей и выверенный темп Uncharted 4. Проект никогда не надоедает за счет постоянной смены ситуаций и целей. Игра может подкинуть сложную перестрелку на арене с руинами и множеством позиций на возвышенности, череду изобретательных платформинговых испытаний, необычную головоломку или зрелищный кинематографический эпизод с превосходной постановкой. Например, знаменитая сцена с погоней снова вызвала у меня неприкрытый восторг. И что самое важное, геймплей чувствуется цельным и отполированным. Это как единый механизм, где все шестеренки прекрасно подобраны и помогают друг другу работать еще лучше.

Uncharted 4 остается приключенческим блокбастером, на который должны равняться все конкуренты. Прохождение игры Naughty Dog впрыскивает в организм удовольствие в чистом виде. После финала хочется искренне поблагодарить разработчиков и выразить сожаление, что сейчас похожие проекты стали огромной редкостью. О шероховатостях Uncharted 4 говорить даже не хочется: несущественные изъяны у проекта есть, но они растворяются на фоне общего качества.

The Lost Legacy, увы, не вызывает аналогичного восторга. Это хорошая игра, но она и близко не стоит рядом со своим "старшим братом". В ответвлении и сюжет хуже, и разнообразия ситуаций меньше, и главный злодей не впечатляет, и головоломки стали проще. Если короче, то все элементы The Lost Legacy не выдерживают сравнения с Uncharted 4. Но в рамках жанра проект не выглядит так уж плохо и вполне сгодится для прохождения в течение нескольких вечеров.

Что добавили в комплекте

Теперь переходим к переизданиям. Изменений в них откровенно немного, что может расстроить фанатов Uncharted. Игры Naughty Dog шикарно сохранились, но графику все равно стоило подкрутить. А разработчики лишь увеличили дальность прорисовки и подтянули четкость текстур. Этого мало, чтобы назвать Legacy of Thieves Collection улучшенным изданием.

Зато авторы добавили три графических режима: нативное 4К при 30 кадрах/с, 1440р при 60 кадрах/с и 1080р при 120 кадрах/с. Новшество приятное, особенно для любителей плавного геймплея и владельцев телевизоров с 4К. В сборнике также реализовали фишки DualSense. Тактильная вибрация сделана хуже, чем в режиссерской версии Ghost of Tsushima, но тоже хорошо подчеркивает момент и действия главного героя. А адаптивные триггеры улучшают ощущения при стрельбе. К этим нововведениям претензий в целом нет.

Не меньше порадовали быстрые загрузки. От запуска Legacy of Thieves Collection до появления в виртуальном мире проходит около 20 секунд. Аналогичной похвалы разработчики достойны за возможность перенести прогресс из оригинальных игр. Сохранения совместимы даже с версиями, которые раздавались в PS Plus.

Краткие выводы

Сборник Uncharted: Legacy of Thieves Collection — это хорошее предложение для владельцев PS5, у которых не куплены Uncharted 4 и The Lost Legacy. Можно сразу получить комплект с некоторыми мелкими новшествами. Эмоции от прохождения проектов гарантированно окупят вложенные средства. А вот владельцам оригинальных версий обновляться особо нет смысла. Сборник сильнее всего порадовал быстрыми загрузками и фишками DualSense, а это не так уж много, чтобы платить лишние деньги. Цена апгрейда пока неизвестна, но она будет в районе 300-350 гривен.

Назар Степорук