Большую часть прибыли принесли пользователи из США, Японии и Франции.

Условно-бесплатная мобильная игра Mario Kart Tour с момента выхода в 2019 году заработала уже более $200 миллионов.

Об этом сообщила аналитическая компания Sensor Tower.

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В первые 11 дней после запуска 25 сентября 2019 года игру на мобильных устройствах скачало более 100 миллионов человек. За это время Mario Kart Tour заработала $17,8 миллиона. Это довольно скромные показатели. К примеру, Crash Bandicoot: On the Run за первую неделю на смартфонах заработал $700 миллионов.

Больше всего потратили на внутриигровые покупки в Mario Kart Tour пользователи из США. На втором Япония (28%), а на третьем – Франция (7,3%). Однако для мобильной игры выручка в $200 миллионов не является рекордной. Так мобильной версии Genshin Impact всего за 5 месяцев удалось заработать $874 миллиона.

Впрочем, у Nintendo есть и другие игры для смартфонов. Среди них Super Mario Run, Animal Crossing: Pocket Camp, Dragalia Lost и самая успешная – Fire Emblem Heroes. Все они в общей сложности принесли компании более $1 миллиарда.

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Автор: Сергей Коршунов