Премьера состоится 25 апреля 2025 года.

Компания Sony Pictures показала первый полноценный трейлер фильма по мотивам хоррор-игры "Дожить до рассвета" (Until Dawn). Над адаптацией работали Дэвид Ф. Сандберг, Гэри Доберман и Питер Стормаре.

Сюжет фильм расскажет о девушке, которая вместе с друзьями отправляется на поиски сестры. Компания приезжает на заброшенную туристическую базу, однако попадает во временную петлю. В фильме попытались повторить механику из игры, где после смерти нужно попробовать еще раз.

Тем не менее, авторы решили не повторять Until Dawn один в один, а дать игрокам новый опыт. Впрочем, атмосферу ужаса из игры обещают сохранить, как и отсылки к оригинальной истории для фанатов.

Главные роли исполнили Элла Рубин, Майкл Чимино, Ю Джи-ен, Бельмонт Камели и другие. Премьера фильма состоится 25 апреля 2025 года.

Дожить до рассвета трейлер

Напомним, что в октябре 2024 года вышел ремейк Until Dawn. Игра получила версию для ПК, а также графические улучшения. Впрочем, какого-то ажиотажа релиз не вызвал: дебют игры на PS5 оказался даже слабее, чем у Concord, а пиковый онлайн в Steam составил лишь 2607 игроков.

Ранее аниме по "Ведьмаку" от Netflix получило первый трейлер. К озвучке Геральта вернулся Даг Кокл, официальный голос героя в игровой трилогии "Ведьмак" от CD Projekt.

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