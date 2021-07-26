С 22 по 25 июля прошел благотворительный киберспортивный турнир по игре PUBG Mobile под названием World Invitational 2021 East. Украинская команда NAVI по итогам чемпионата заняла 2-е место, уступив коллективу Valdus Esports.
За 2 место в турнире NAVI получили $202,5 тысячи. Эти средства были пожертвованы в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), сообщила команда на своем сайте.
Всего в турнире приняло участие 16 команд из Азии и Европы. В общей сумме на PMWI East 2021 украинские киберспортсмены одержали три победы.
Напомним, что состав NAVI по PUBG Mobile был сформирован в октябре 2020 года. В тот же месяц новоиспеченный коллектив выиграл свой первый турнир EMEA League, заработав $24 тысячи.
Читайте также:
- "Это сбывшаяся мечта": 8-летний фанат Fortnite подписал контракт с киберспортивной командой и получил $33 тысячи
- "Рожденные побеждать": вышел трейлер документального фильма про команду NAVI (видео)
- В Киеве прошел крупный киберспортивный турнир по Dota 2 – победитель получил $200 тысяч
- Юбилейный The International 10 перенесли – турнир по Dota 2 пройдет в Румынии
- Украинская киберспортивная организация NAVI выиграла турнир IEM Cologne 2021 и получила 400 тысяч долларов