Разработчики стараются поддерживать интерес к свежему экшену на высоком уровне.

На YouTube-канале издания IGN появились сразу две геймплейные демонстрации Horizon Forbidden West. Первая показывает, как игра работает на базовой PlayStation 4, а вторая посвящена стартовым 19 минутам прохождения. Свежие материалы позволяют сложить предварительное мнение о проекте. А если этого окажется недостаточно, то можно прочесть наш обзор.

Первый ролик включает выполнение побочной миссии со спасением шахтеров, а также небольшой сюжетный фрагмент. Спойлеров он не содержит, поэтому материал можно смело смотреть всем пользователям. Видео также позволяет оценить, как Horizon Forbidden West выглядит на базовой PlayStation 4. Стоит признать, что консоль прошлого поколения довольно неплохо справилась со свежим эксклюзивом. Как минимум детализация, освещение и растительность реализованы весьма качественно.

А во втором ролике игроки могут увидеть начало прохождения. Видео раскрывает сюжетную завязку и рассказывает о том, чем Элой занималась после событий Horizon Zero Dawn. Демонстрация также включает встречу с Варлом и попытки главной героини пробраться в руины Предтеч.

Подробнее о Horizon Forbidden West

Это продолжение приключенческого экшена в открытом мире Horizon Zero Dawn.

Сюжет разворачивается в далеком будущем, где человечество вернулось к первобытному строю, а хозяевами планеты стали роботизированные животные.

Главной героиней Forbidden West останется охотница из племени Нора — Элой. Она отправится на западное побережье бывших США и столкнется там с новыми роботами и угрозами. Во второй части также появится возможность исследовать подводное пространство и летать на глайдере.

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