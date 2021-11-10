Студия выпустила свежий трейлер Sherlock Holmes Chapter One.

Украинская компания Frogwares продолжает трудиться над Sherlock Holmes Chapter One — новой частью приключений Шерлока Холмса. Разработчики опубликовали свежий трейлер игры, который посвятили главному герою.

В ролике рассказывается о том, что знаменитый сыщик и его брат Майкрофт родились на средиземноморском острове Кордона. Здесь они провели все свое детство. То же самое касается Джона — единственного друга Шерлока. На упомянутом острове будут разворачиваться события Sherlock Holmes Chapter One. Пользователи смогут свободно гулять по миру и вести расследования.

На видео также показывается, как именно Шерлок Холмс распутывает дела. Протагонист ищет улики, общается с людьми, исследует местность, переодевается для проникновения на запретную территорию и так далее. Сражения в проекте тоже присутствуют, но игра не поощряет убийства. Они отрицательно влияют на отношения главного героя и Джона, который его сопровождает.

Детальнее про Sherlock Holmes Chapter One

Новая часть Sherlock Holmes с подзаголовком Chapter One расскажет о молодом, 21-летнем Шерлоке Холмсе. Он прибыл на остров Кордона, чтобы расследовать тайну смерти своей матери.

Действия игры происходят в открытом мире, где можно не только выполнять сюжетные квесты, но и изучать местность, а также браться за другие расследования.

Всего в Chapter One будет 5 основных и более 30 дополнительных заданий. На прохождение всей игры уйдет около 50 часов.

В Sherlock Holmes Chapter One реализовано несколько концовок. Они зависят от того, кого обвинит пользователь. Игра не дает подсказок на этот счет: выводы придется делать на основе личных наблюдений. Такой подход считается одной из особенностей проекта.

Sherlock Holmes Chapter One выйдет 16 ноября 2021 года на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. Версии для PS4 и Xbox One задержатся на несколько недель.

Автор: Назар Степорук