Компания намерена выпустить игру в конце текущего года.

В середине января украинская студия GSC Game World объявила о переносе S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Игра выйдет не 28 апреля, как планировалось ранее, а лишь 8 декабря. После этого в Сети появились слухи, что проект отложат еще раз. Якобы GSC испытывает проблемы с переходом на Unreal Engine 5 и текучкой кадров. Однако недавно украинская студия подтвердила намерение выпустить сиквел в конце 2022 года.

Менеджер GSC по связям с сообществом под псевдонимом Stravenger побеседовал с пользователями на официальном Discord-сервере S.T.A.L.K.E.R. 2. Один из вопросов игроков касался второго потенциального переноса проекта. На это представитель студии ответил: "У нас есть официальная дата выхода. Изменения тут не планируются".

Похоже, GSC Game World действительно хочет выпустить S.T.A.L.K.E.R. 2 до конца текущего года. Но если студия не будет успевать, то ей все равно придется пересмотреть график. Хотя пока что явных предпосылок для следующего переноса нет.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основные подробности

Действия сиквела развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

История будет вариативной и отметится несколькими концовками. В процессе прохождения пользователям предстоит принимать решения, которые повлекут за собой последствия.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведется продвинутым искусственным интеллектом и усовершенствованной системой симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Еще планируется реализовать 30 видов оружия, динамичную смену погодных условий, механики выживания и многое другое.

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