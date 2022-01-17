Информацией поделился непроверенный источник, так что к ней лучше относиться со скепсисом.

Неделю назад украинский блогер OLDboi заявил, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl перенесут. Источники УНИАН подтвердили этот инсайд, а через несколько дней GSC Game World официально сообщила о решении отложить игру до 8 декабря. Однако, по сведениям авторов YouTube-канала XGTV, проект вообще не выйдет в 2022 году. S.T.A.L.K.E.R. 2 якобы перенесут на 2023-й из-за технических проблем и текучки кадров. Правда, указанный источник ранее не публиковал достоверных утечек, поэтому к свежим данным лучше отнестись с изрядной долей скепсиса.

Читайте такжеПроизводитель лапши быстрого приготовления изобретательно пошутил над S.T.A.L.K.E.R. 2По заявлению XGTV, финальное видение сиквела сформировалось в стенах GSC Game World только полтора года назад. В команде много новичков, а для части из них S.T.A.L.K.E.R. 2 стала первой игрой, над которой они трудятся. При этом в компании наблюдается текучка кадров. Студия якобы увольняет разработчиков, как только они выполнят свои задачи. Отдельно подчеркивается проблема с Unreal Engine 5. Переход на новый движок заставил переделывать множество старых материалов, а специалистов, знакомых с UE5, сильно не хватает. Из-за этого сиквел перенесут на 2023 год, но более точные сроки блогеры не указали.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основные подробности

Действия сиквела развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра сочетает элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

История будет вариативной и отметится несколькими концовками. В процессе прохождения пользователям предстоит принимать решения, которые повлекут за собой последствия.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведется продвинутым искусственным интеллектом и усовершенствованной системой симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Еще планируется реализовать 30 видов оружия, динамичную смену погодных условий, механики выживания и многое другое.

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