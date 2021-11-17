Похоже, разработчики собираются избежать острых тем.

Украинские разработчики из студии GSC Game World иногда общаются с фанатами в официальном Discord-канале S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Они отвечают на вопросы об игре и делятся крупицами разной информации. Недавно пользователи поинтересовались, будет ли грядущий сиквел затрагивать политические темы. Разработчики отписались, что не собираются смешивать реальный мир и виртуальный.

Ответ дал менеджер GSC Game World по связям с сообществом под псевдонимом McCulkin: "Наша игровая вселенная является вымышленной, поэтому никакие политические события из настоящего мира в игре присутствовать не будут, как и ранее".

Иными словами, разработчики не хотят поднимать острых проблем, которых в Украине и на всем постсоветском пространстве сейчас немало. А вот на небольшие и приятные отсылки точно можно рассчитывать. Еще в первом трейлере игры авторы спрятали строки из "Катерины" Тараса Шевченка.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основные подробности

Действие сиквела развернется в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

История будет вариативной и отметится несколькими концовками. В процессе прохождения пользователям предстоит принимать решения, которые повлекут за собой последствия.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведется продвинутым искусственным интеллектом и усовершенствованной системой симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Еще планируется реализовать 30 видов оружия, динамичную смену погодных условий, механики выживания и многое другое.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выйдет 28 апреля 2022 года на ПК, Xbox Series X и Series S.

Автор: Назар Степорук