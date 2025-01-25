Ещё тут есть сиба-ину.

В Assassin's Creed Shadows разработчики значительно расширили возможности управления базой. По сравнению с Valhalla, где управление поместьем было ограниченным, игроки теперь смогут практически полностью контролировать процесс строительства и украшения своего убежища.

В Shadows строительная механика реализована через специальное меню: игрок переключается на вид сверху и управляет зданиями, как в градостроительных симуляторах. Ключевые постройки, такие как центр убежища, кузница или додзё, можно улучшать, используя материалы, найденные в сокровищницах. Если здание больше не нужно, его можно снести без штрафов, все ресурсы вернутся обратно.

Украшение базы стало детализированным: игроки могут добавлять деревья, статуи, мостики и даже выбирать стили крыш и стен для зданий.

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Но настоящей изюминкой стали животные. Во время прохождения игроки смогут встречать и приручать различных питомцев: котов, щенков сиба-ину и других. Питомцы будут жить в убежище и бегать в тех местах, которые выберет игрок. К ним можно подойти и погладить в любой момент.

Помимо домашних животных, в Shadows можно встретить диких зверей, например, обезьян, тануков и оленей. Приручить их нельзя, но можно аккуратно подкрасться и нарисовать их изображение, которое затем можно повесить в убежище.

Союзники также играют важную роль в жизни базы. У каждого персонажа есть уникальные способности, которые можно улучшать. Ясукэ и Наоэ смогут общаться с союзниками, усиливая с ними отношения, а некоторые персонажи даже предложат уникальные романтические линии для каждого из героев.

Механика строительства в Shadows получила положительные отзывы. По словам журналиста Eurogamer, хотя она и менее гибкая, чем в The Sims, количество доступных опций полностью удовлетворяет. Особенно приятно то, что можно добавить неограниченное количество одинаковых объектов, что позволило ему заселить базу множеством кошек.

Релиз Assassin's Creed Shadows запланирован на 20 марта. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее стали известны системные требования Assassin's Creed Shadows. Для игры на максимальных настройках понадобится RTX 4090.

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