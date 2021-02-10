Раздача игры закончится 16 февраля.

Компания Ubisoft запустила раздачу приключенческого боевика Assassin's Creed Chronicles: China. Забрать ПК-версию игры бесплатно можно на сайте студии до 16 февраля.

Как сообщила компания, акция приурочена к "Лунным скидкам" в Ubisoft Store.

Трейлер Assassin's Creed Chronicles: China

Подробней про Assassin's Creed Chronicles: China

Assassin's Creed Chronicles: China – это первая глава отдельной трилогии Assassin's Creed.

В отличие от основной серии, франшиза Chronicles выполнена в 2,5D с элементами сайд-скроллера.

Как понятно из названия, действия игры происходят на территории Китая в 1526 году.

Главной героиней выступает Шао Цзюнь. Она прошла обучение у Эцио Аудиторе, вернулась на родину, чтобы восстановить Братство и отомстить всем, кто виновен в гибели ассасинов.

Assassin's Creed Chronicles: China вышла в 2015 году и была сдержано принята аудиторией. На Metacritic у ПК-версии игры 67 баллов от критиков и 5,2 балла от пользователей. А вот в Steam у Chronicles: China более 70% положительных отзывов на основе 2,5 тысячи рецензий.

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Автор: Сергей Коршунов