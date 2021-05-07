Также компания планирует выпустить мобильную The Division и фильм по мотивам игры.

Компания Ubisoft анонсировала The Division Heartland – условно-бесплатный спин-офф серии The Division для ПК, консолей и облачных платформ. Релиз состоится в 2021-2022 годах.

Над Heartland работает студия Red Storm Entertainment, которая раньше активно занималась играми по лицензии Tom Clancy, в том числе The Division и The Division 2.

"За 5 лет The Division из многообещающего проекта Ubisoft превратилась в серию с мировым именем, объединившую 40 миллионов игроков. Мы очень гордимся тем, чего достигли команды разработчиков этой серии, и той потрясающей вселенной, которую они создали", – отметил Алан Корр, исполнительный директор Ubisoft в регионе EMEA.

Тестирование The Division Heartland уже началось. Подать заявку может любой желающий на сайте Ubisoft.

Вдобавок компания планирует выпустить мобильную версию The Division. Подробней о ней студия сообщит позже.

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Кроме того, в Ubisoft напомнили, что сейчас в производстве находится фильм от Netflix по мотивам первой части The Division с Джессикой Честейн и Джейком Джилленхолом в главных ролях. Режиссерское кресло экранизации занял Роусон Маршалл Тёрбер.

Также по франшизе планируется выпустить роман, действия которого будут происходить после The Division 2. Книга расскажет о том, как вспышка вируса повлияла на разные регионы США, и о борьбе агентов за пути снабжения.

Подробней про The Division

По сюжету группа американских ученых совместно с политиками запустила в Нью-Йорке программу "Темная зима", которая призвана была проверить быстроту реакции населения на атаки биотеррористов. Эксперимент быстро вышел из-под контроля, в городе произошла вспышка эпидемии, которая привела к массовым беспорядкам.

Действие игры разворачивается спустя несколько лет после эпидемии. Нью-Йорк разрушен и поделен на зоны, которые контролируются различными группировками – от повстанцев до правительственных войск. Группировки ведут борьбу за ресурсы.

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Автор: Сергей Коршунов