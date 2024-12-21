Проблемы не на стороне разработчиков.

Российские игроки массово жалуются на проблемы с доступом к серверам шутера Escape from Tarkov. Российские разработчики из Battlestate Games заявили, что проблемы не на их стороне.

В сети предполагают, что на проблемы могли повлиять действия Роскомнадзора, официальных заявлений о блокировке шутера не было, но сервера могло задеть баном какого-то другого сервиса. Сами разработчики Tarkov о проблеме знают:

"Мы осведомлены о проблемах с подключением к серверам Escape from Tarkov у игроков из РФ. Данные проблемы не связаны с инфраструктурой, управляемой Battlestate Games, или проблемами на данных серверах. Мы активно работаем над альтернативными решениями для игроков из региона. Приносим извинения за доставленные неудобства."

При этом ограничения доступа наблюдаются только у российских игроков, если попробовать зайти в игру с другого IP - всё заработает.

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Напомним, что геймдиректор Escape from Tarkov Никита Буянов поддерживает российскую агрессию против Украины и дружит с участником боевых действий на Донбассе Денисом Черновым, в прошлом лидером страйкбольной группы 715team. Также в одном из трейлеров к игре разработчики буквально показали средний палец военному, одетому в форму ВСУ.

Ранее мы рассказывали, что GSC планирует обновить оригинальную трилогию Stalker на консолях и ПК.

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