Кроме того, совсем скоро студия поделится планами на дальнейшее развитие сиквела.

GSC Game World объявила о планах по обновлению культовой трилогии Stalker для современных консолей PlayStation 5 и Xbox Series, а также о выпуске новых патчей для ПК-версий.

В своём обращении к сообществу игроков разработчики поделились подробностями планами на поддержку своиъ проектов. В начале 2025 года GSC представит дорожную карту, посвящённую развитию S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

В следующем году оригинальная трилогия S.T.A.L.K.E.R. получит нативные версии для новых поколений консолей PS5 и Xbox Series. На данный момент игры работают на этих платформах через обратную совместимость с PS4 и Xbox One, но обновления позволят воспользоваться преимуществами более мощного оборудования и улучшенной графики.

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GSC вспомнила вчерашний патч 1.1 для Stalker 2, который размером вышел аж на 110 ГБ, почти как сама игра. Обновление исправляет около 1800 ошибок, как визуальных, так и игровых. Например, теперь система A-Life, призванная симулировать бурную жизнь в Зоне, наконец-то начала работать.

Ранее мы рассказывали, что Stalker 2 получил первую скидку в Steam на Зимней распродаже, которая продлится до 2 января.

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