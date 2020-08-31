Из-за пандемии COVID-19 творческий руководитель игры не мог присутствовать на записи вместе с актерами.

Актеры Джеймс МакЭвой, ("Люди Икс: Апокалипсис"), Дейзи Ридли ("Звездные войны: Пробуждение Силы") и Уиллем Дефо ("Человек-Паук") рассказали, как проходил процесс озвучки главных героев интерактивного триллера Twelve Minutes.

Трейлер игры с голосами голливудских звезд был показан 27 августа на онлайн-выставке Gamescom 2020.

Трейлер Twelve Minutes

В игре Twelve Minutes Джеймс МакЭвой и Дейзи Ридли играют мужа и жену. В один из вечеров в квартиру к супругам врывается детектив (его озвучил Уиллем Дефо) и нападает на них.

Главный герой, которого озвучил МакЭвой оказывается замкнутым во временной петле, где вынужден раз за разом проживать 12 минут того злосчастного вечера.

Задача игрока разорвать временную петлю. Для этого ему нужно будет исследовать квартиру, искать нужные предметы и комбинировать их.

В интервью изданию Entertainment Weekly, МакЭвой отметил, что Twelve Minutes находится на грани между игрой, фильмом и книгой. При этом интерактивный триллер дает игроку большую свободу действий.

"У вас гораздо больше выбора, чем в большинстве игр с линейным сюжетом", – отмечает актер.

В игре много вариантов развития событий, но есть и одинаковые циклы, которые по словам МакЭвоя герою предстоит проживать по-другому. Для этого нужно было записывать много разных реакций на одни и те же события.

"Герой попадает в тот же сценарий, что и раньше, но я должен реагировать по-другому, потому что персонаж проделал это уже раз 20", – говорит МакЭвой.

Актеры вынуждены были озвучивать героев игры нестандартным способом из-за пандемии COVID-19. Дейзи Ридли и Джеймс МакЭвой записывали свои голоса в одной студии в Лондоне, однако их разделяла стена. А вот Уиллем Дефо и вовсе проводил сессии записи в Риме.

Творческий директор игры, Луис Антонио, руководил записью актеров из Сан-Франциско с помощью приложения Zoom.

Последние сессии записи актеров прошли в августе этого года.

Запись голосов актеров для Twelve Minutes

О чем Twelve Minutes

Twelve Minutes – это интерактивный триллер в стиле point-and-click. Игра рассказывает о человеке, застрявшем во временной петле. Главный герой снова и снова проживает 12 минут одного вечера.

Игроку предстоит докопаться до истины и найти способ разорвать временную петлю.

Интерактивный триллер Twelve Minutes выйдет в конце 2020 года сразу на нескольких платформах – ПК, Xbox One и Xbox Series X. Точную дату релиза разработчики на данный момент не объявили.

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Автор: Сергей Коршунов