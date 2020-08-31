Актеры Джеймс МакЭвой, ("Люди Икс: Апокалипсис"), Дейзи Ридли ("Звездные войны: Пробуждение Силы") и Уиллем Дефо ("Человек-Паук") рассказали, как проходил процесс озвучки главных героев интерактивного триллера Twelve Minutes.
Трейлер игры с голосами голливудских звезд был показан 27 августа на онлайн-выставке Gamescom 2020.
Трейлер Twelve Minutes
- В игре Twelve Minutes Джеймс МакЭвой и Дейзи Ридли играют мужа и жену. В один из вечеров в квартиру к супругам врывается детектив (его озвучил Уиллем Дефо) и нападает на них.
- Главный герой, которого озвучил МакЭвой оказывается замкнутым во временной петле, где вынужден раз за разом проживать 12 минут того злосчастного вечера.
- Задача игрока разорвать временную петлю. Для этого ему нужно будет исследовать квартиру, искать нужные предметы и комбинировать их.
В интервью изданию Entertainment Weekly, МакЭвой отметил, что Twelve Minutes находится на грани между игрой, фильмом и книгой. При этом интерактивный триллер дает игроку большую свободу действий.
"У вас гораздо больше выбора, чем в большинстве игр с линейным сюжетом", – отмечает актер.
В игре много вариантов развития событий, но есть и одинаковые циклы, которые по словам МакЭвоя герою предстоит проживать по-другому. Для этого нужно было записывать много разных реакций на одни и те же события.
"Герой попадает в тот же сценарий, что и раньше, но я должен реагировать по-другому, потому что персонаж проделал это уже раз 20", – говорит МакЭвой.
Актеры вынуждены были озвучивать героев игры нестандартным способом из-за пандемии COVID-19. Дейзи Ридли и Джеймс МакЭвой записывали свои голоса в одной студии в Лондоне, однако их разделяла стена. А вот Уиллем Дефо и вовсе проводил сессии записи в Риме.
Творческий директор игры, Луис Антонио, руководил записью актеров из Сан-Франциско с помощью приложения Zoom.
Последние сессии записи актеров прошли в августе этого года.
Запись голосов актеров для Twelve Minutes
О чем Twelve Minutes
- Twelve Minutes – это интерактивный триллер в стиле point-and-click. Игра рассказывает о человеке, застрявшем во временной петле. Главный герой снова и снова проживает 12 минут одного вечера.
- Игроку предстоит докопаться до истины и найти способ разорвать временную петлю.
- Интерактивный триллер Twelve Minutes выйдет в конце 2020 года сразу на нескольких платформах – ПК, Xbox One и Xbox Series X. Точную дату релиза разработчики на данный момент не объявили.