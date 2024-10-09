Вернуться в Зону на портативной консоли Nintendo можно будет уже 31 октября.

Трилогия S.T.A.L.K.E.R. Legends of Zone готовится к своему релизу на Nintendo Switch. Фанаты серии смогут снова окунуться в атмосферу Зоны отчуждения в портативном формате.

Разработчики из GSC Game World сообщили в своих соцсетях, что трилогия выйдет 31 октября.

В Switch-версии сборника S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone включены все три части культовой серии. GSC Game World опубликовала короткий тизер, демонстрирующий геймплей на самой консоли. Стоимость полного бандла в Nintendo eShop составит 40 долларов, однако у игроков будет возможность приобрести каждую из трёх игр отдельно по цене 20 долларов за штуку.

Напомним, что на консолях Playstation и Xbox данная коллекция стала доступна ещё в марте, и с тех пор получила важное обновление: в конце июня добавили поддержку пользовательских модов. Теперь фанаты S.T.A.L.K.E.R. могут вносить свои изменения в геймплей.

Кроме того, не стоит забывать, что 20 ноября ожидается релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Это первая с 2009 года игра во франшизе, и она обещает принести множество новшеств и впечатляющих технологий в культовую вселенную. Игра будет доступна на ПК, Xbox Series, а также в подписке Xbox Game Pass.

Напомним, что недавно студия Vertigo Games презентовала геймплей VR спиноффа Metro Awakening, который станет приквелом к Metro 2033. В ролике показано несколько разных игровых ситуаций: стелс проникновение в лагерь врагов, открытый бой с бандитами и исследование заброшенных тоннелей с мутантами. Релиз игры намечен на 6 ноября.

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