Руководитель игрового подразделения Microsoft также играет в Starfield с ноября прошлого года.

На Xbox Games Showcase зрителям объявили, что в 2024 году выйдет немало игр от внутренних студий Microsoft. Сюда относятся Avowed, Senua's Saga: Hellblade II и Microsoft Flight Simulator 2024. Однако на этом список не заканчивается. Корпорация пока держит в секрете несколько проектов, которые тоже появятся в 2024-м.

Об этом глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер рассказал в интервью Famitsu: "В линейке [от внутренних студий] следующего года мы уже раскрыли и анонсировали некоторые игры, и еще несколько предстоит анонсировать. Я уверен, что игроки Xbox будут знать, что игры будут выходить стабильным потоком в будущем".

А в разговоре с Polygon Спенсер заявил на этот счет: "На самом деле я не испытываю особых опасений по поводу 2024 года. 2022 год был тяжелым для нас. Но я думаю, что ожидание определенных игр... Возьмем South of Midnight. Как вы видели, игра была анонсирована [на Xbox Games Showcase]. Мы были готовы анонсировать эту игру в прошлом году. Но мы сказали, давайте продолжим работу над игрой. Или, возьмем Clockwork [Revolution]. Когда я был здесь на E3 в прошлом году, я был в inXile и играл в эту игру. Не смотрел анонсирующее видео, а действительно играл в эту игру".

Видео дня

Спенсер уверен, что приобретения и работа с внутренними студиями, которая велась на протяжении нескольких лет, окупятся в будущем. И это касается не только следующих 12 месяцев. Спенсер также упомянул о многих релизах, которые находятся в разработке, но не были показаны на Xbox Games Showcase. Сюда относятся Perfect Dark, Everwild и секретные проекты от id Software и The Coalition.

Другая информация от Спенсера

Касательно Starfield руководитель заявил, что играет в нее с ноября 2022 года: "То, что Тодд [Говард] делает со Starfield, превосходит все, что когда-либо делала Bethesda Softworks, а системы, масштаб и сюжет просто потрясающие".

А вот проект от Kojima Productions полноценно анонсируют, когда будет готов Хидео Кодзима. Дата релиза тоже зависит от него. По словам Спенсера, японский геймдизайнер всегда "ставит чрезвычайно высокие цели в области инноваций и творчества".

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