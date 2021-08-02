Стример ориентировался на звуки, считал шаги персонажа и размахивал перед собой мечом, чтобы понять, что впереди нет препятствий.

На днях стример под ником Mitchriz установил рекорд. Он первым прошел от начала и до конца игру Sekiro: Shadows Die Twice. На это у него ушло 4 часа 35 минут и 13 секунд.

На подготовку к этому рекорду Mitchriz потратил целый месяц. А пройти удачно всю игру удалось со второй попытки, рассказал стример в комментарии к своему прохождению.

В процессе слепого прохождения Mitchriz ориентировался на звук, чтобы определять расположение ближайших врагов. Он также считал собственные шаги в местах со скалами и обрывами – часто с первого раза перепрыгнуть обрыв в нужном направлении не удавалось. Также стример периодически размахивал мечом перед собой, чтобы убедиться, что впереди нет никаких препятствий.

Из боссов наиболее серьезным оказалась Обезьяна-Страж. Его удалось победить только с шестой попытки. А одолеть финального боса получилось со второго раза.

Стример проходил Sekiro: Shadows Die Twice на ПК, используя клавиатуру и мышку.

Прохождение Sekiro: Shadows Die Twice с завязанными глазами

Напомним, Sekiro: Shadows Die Twice – это soulslike-экшен от студии FromSoftware. Действия игры разворачиваются в Японии. Пользователь берет на себя роль Волка, шиноби и личного охранника Божественного наследника Куро. Однажды герой не смог защитить своего господина, он потерпел поражение и лишился руки. Очнувшись, он обнаружил, что находится в храме старого Резчика, а вместо потерянной конечности у него установлен многофункциональный протез. С этого момента и начинается долгое путешествие Волка с целью спасти Куро и выполнить его дальнейшие указания.

Автор: Сергей Коршунов