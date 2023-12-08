В ходе игрового "Оскара" студии представили множество новых проектов и раскрыли подробности об уже анонсированных.

В ночь на 8 декабря прошла церемония The Game Awards 2023 – "Оскара" от мира видеоигр. На ней не только назвали лучшие игры уходящего года, но и также было представлено множество трейлеров различных проектов. Собрали главные анонсы.

Marvel’s Blade

Arkane Lyon, создатели серии Dishonored, делают экшен о герое Marvel – Блэйде, охотнике на вампиров. Это будет одиночная игра с видом от третьего лица и вариативностью в прохождении. Пока без даты релиза.

OD – новая игра Хидео Кодзимы

Хидео Кодзима, отец серии Metal Gear Solid, вместе с Microsoft и ее облачными технологиями готовит хоррор OD. Геймдизайнер описал ее, как нечто среднее между игрой и фильмом. Без даты релиза.

Exodus – sci Fi экшен от авторов Mass Effect

Студия Archetype Entertainment, костяк которой составили ветераны BioWare, анонсировала ролевую игру Exodus. В основе – сюжет о разной скорости течения времени в разных частях вселенной. Одного из персонажей игры сыграет Мэттью Макконахи.

Monster Hunter Wilds

Следующая часть серии экшенов про охоту на огромных монстров от Capcom выйдет в 2025 году – спустя четыре года после Rise. Платформы – ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

No Rest for the Wicked

Мрачная ролевая игра с "видом сверху" от авторов дилогии Ori. В первом квартале 2024 года она появится в раннем доступе Steam, позже ее выпустят для консолей PlayStation 5 и Xbox Series.

Metaphor: ReFantazio от создателей Persona

Разработкой новой фэнтезийной игры занимается команда Persona 3, Persona 4 и Persona 5 под руководством Кацуры Хасино. Игра выйдет осенью 2024 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

Киберпанк-экшен Last Sentinel

Ее костяк состоит из ветеранов индустрии, работавшие в Rockstar и не только. По жанру это киберпанк-экшен с открытым миром.

Light no Fire – новая игра от создателей No Man’s Sky

Еще одна игра с открытым миром, но от создателей известного No Man's Sky. Это мультиплеерный "выживач" в фэнтезийном сеттинге.

Den of Wolves от авторов Payday 1/2

Шутер об ограблениях в мире далекого будущего. Обещают "приземленную" научную фантастику и развитие идей, заложенных в серии Payday.

Ремейк Brothers: A Tale of Two Sons

Дебютная игра Йозефа Фареса получит обновленное издание. В нем обещают расширить сюжет "новыми тайнами". Релиз намечен на 28 февраля 2024 года.

Jurassic Park: Survival

Сюжетный хоррор на выживание от первого лица по мотивам "Парка Юрского периода". Тайтл будет переосмыслением одноименной игры для PS2, которая так и не увидела свет.

Senua’s Saga: Hellblade II

Новые приключения Сенуа. одна из самых ожидаемых игр 2024 года, получила новый геймплейный трейлер. Точной даты по-прежнему нет.

Black Myth: Wukong

Cоулслайк на Unreal Engine 5, в основе которого лежит адаптация китайского классического романа "Путешествие на Запад". Игра выйдет 20 августа 2024 года.

Skull & Bones

Пиратская игра Ubisoft после череды переносов получила новый геймплейный трейлер и дату релиза – 16 февраля 2024 года. 15 декабря стартует закрытое бета-тестирование на PS5, Xbox Series X|S и ПК.

К слову, в Steam прямо сейчас проходит распродажа лучших игр этого и предыдущих годов. Starfield, Hi-Fi Rush, Dead Space и другие тайтлы доступны со сниженным ценником.

В то же время в Epic Games Store бесплатно раздают две хорошие игры, чтобы играть с друзьями. Это онлайн-файтинг в духе Super Smash Bros. Ultimatе и фэнтезийная MOBA для 10 игроков. Оба тайтла можно добавить в библиотеку до 13 декабря.

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