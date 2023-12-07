Оба тайтла можно добавить в библиотеку до 13 декабря, а после этого в магазине будут дарить "тайную игру".

В магазине Epic Games Store стартовала бесплатная раздача новых игр. Эту неделю пользователям будут доступны две неплохие игры в разных жанрах. А после этого в магазине Epic Games будут дарить "тайную игру".

Первый проект из раздачи – GigaBash. Это онлайн-файтинг в духе мегахитового Super Smash Bros. Ultimatе. Игрокам предстоит взять под управление одного из десяти персонажей, чтобы сразиться друг с другом в потасовке "4 vs 1" или же в командной драке "два на два".

В Steam тайтл рекомендуют 92% игроков.

Также в магазине раздают Predecessor, фэнтезийную MOBA для 10 игроков, в которой игроки в командах по пять человек сражаются на карте с 3-ма линиями. В бою можно попутно выполнять квесты и собирать валюту, и все это с видом от третьего лица. Рейтинг в Steam – 80%.

У пользователей Epic Games Store есть на один день меньше, чем обычно, чтобы забрать обе игры – они покинут сервис вечером 13 декабря. После этого магазин запустит серию новогодних раздач.

В другом магазине, Steam, прямо сейчас проходит распродажа лучших игр этого и предыдущих годов. Starfield, Hi-Fi Rush, Dead Space и другие тайтлы доступны со сниженным ценником.

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