В финале Доминик "SonicFox" Маклин получил $15 тысяч.

В ночь с 28 на 29 марта в Киеве завершился первый сезон киберспортивного турнира WePlay Ultimate Fighting League по файтингу Mortal Kombat 11. Победителем чемпионата стал Доминик Маклин, известный под псевдонимом SonicFox.

Как передает киберспортивный холдинг WePlay Esports, за победу в финале Маклин получил $15 тысяч.

Всего в турнире приняло участие 16 киберспортсменов со всего мира. В частности, были игроки из Великобритании, США, Канады, России и Замбии. К сожалению украинские профессиональные игроки не были представлены на чемпионате.

О победителе турнира по Mortal Kombat 11:

Доминик "SonicFox" Маклин один из самых успешных игроков в файтинги. За свою карьеру он заработал более $675 тысяч.

SonicFox является открытым геем, а также членом фурри-фэндома (людей, интересующихся антропоморфными животными). Поэтому на турнирах, в том числе и на киевском WePlay Ultimate Fighting League он выступал в фурри-костюме.

На следующем турнире WePlay Ultimate Fighting League киберспортсмены будут сражаться в файтинге SoulCalibur VI. Мероприятие пройдет с 1 по 4 апреля.

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Автор: Сергей Коршунов