Речь о Marvel's Midnight Suns и секретном проекте Volt от Hangar 13.

После публикации финансового отчета Take-Two Interactive стало известно, что дату выхода тактической-RPG Marvel's Midnight Suns перенесли. Проект не выйдет в марте 2022 года, как планировалось ранее. Одновременно с этим репортёр Bloomberg и доверенный инсайдер Джейсон Шрайер рассказал об отмене секретного супергеройского проекта Volt от студии Hangar 13, известной по ремейку Mafia.

Команда Firaxis Games, которая разрабатывает Marvel's Midnight Suns, сообщила о переносе игры в личном микроблоге. Разработчики заявили, что их вдохновила реакция сообщества на геймплейные демонстрации тактической-RPG. Однако студии нужно больше времени для создания лучшего проекта, на который она способна. Теперь Marvel's Midnight Suns планируют выпустить во второй половине 2022 года. Скорее всего, релиз состоится в конце лета или в начале осени.

Касательно Volt Джейсон Шрайер заявил: "Take-Two/2K отменила новую игру от Hangar 13 под кодовым названием Volt, которая в разных формах находилась в разработке с 2017 года, сообщили Bloomberg источники. Согласно свежим данным, проект обошелся в $53 миллиона. Пока неясно, будут ли увольнения".

Коротко о Marvel's Midnight Suns

Сюжет игры рассказывает о воскрешении Лилит, матери демонов, силами "Гидры". Антагонист стремится освободить из заточения своего владыку Хтона, а супергерои из команд Мстителей и Полуночных Солнц попытаются ей помешать. Они воскресят Охотника — первого персонажа Marvel с настраиваемой внешностью. По истории это отверженный ребенок Лилит, который способен ее победить.

Проект делится на две части. Первая — сражения, основанные на карточной системе. А вторая — разговоры с супергероями и развлечения в хабе. В этом случае пользователи будут управлять Охотником.

Автор: Назар Степорук