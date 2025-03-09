Государства сражались за Аляску.

Несмотря на культовый статус Battlefield: Bad Company 2, студия DICE так и не дала зелёный свет третьей части спин-оффа. Однако это не остановило Дэвида Голдфарба, геймдиректора BC2, от разработки собственных идей для продолжения.

Недавно Голдфарб опубликовал в X отрывки из одного из своих сценариев для Bad Company 3. Он обнаружил старые записи и удивился, насколько его идеи, казавшиеся фантастическими в прошлом, теперь перекликаются с реальными событиями.

По его задумке, события продолжали бы сюжетную линию Bad Company 2, где Россия начала вторжение в Аляску. В ответ на вопрос фаната о продолжении он кратко ответил: "Россия победила и частично оккупировала Аляску".

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Другой пользователь предположил, что героев отстранили от службы, но затем они вновь собрались для выполнения секретной, практически невыполнимой миссии. Голдфарб лаконично подтвердил: "Ага". Однако сам сценарист признаёт, что это была лишь его личная идея, а студия DICE никогда всерьёз не рассматривала возможность разработки Bad Company 3.

Ранее мы рассказывали, что в сети появилось множество утечек геймплея новой части Battlefield. Серия решила вернуться к классической формуле с городскими боями и продвинутой системой разрушения.

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