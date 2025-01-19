Новая "Батла" будет больше похожа на Call of Duty.

По данным ряда инсайдеров, DICE, Criterion, Ripple Effect и Motive объединили усилия, чтобы создать следующую часть Battlefield по формуле Call of Duty.

Предполагается, что игра вернётся к современному сеттингу, а среди ключевых особенностей называют возвращение 64-игроковых карт и масштабных разрушений.

Бывший сотрудник DICE под ником Rizible написал огромный тред, где утверждает, что около 98% команды, которая сейчас трудится над новым Battlefield, никогда не работали над предыдущими частями.

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Ранее Electronic Arts провела масштабные перестановки в своих студиях и пригласила бывшего геймдиректора из Call of Duty для перезагрузки серии, на фоне чего значительная часть опытных разработчиков покинула DICE. Многие из них, например, ушли делать шутер The Finals, где прослеживаются элементы классического Battlefield, вроде продвинутых разрушений окружения.

Мы рассказывали, что Activision забанила 136 тысяч читеров в Call of Duty: Black Ops 6 с момента запуска ранговой системы. При этом банили именно аккаунты, а не IP, чтобы случайно не зацепить честных игроков.

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