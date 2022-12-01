Дату выхода игры "смутно представляет" даже глава Bethesda.

Исполнительный продюсер Bethesda Game Studios Тодд Говард дал интервью Лексу Фридману, ведущему собственного подкаста. Он рассказал, что студия стремится сделать The Elder Scrolls VI такой же популярной, как предыдущая часть серии — Skyrim. Однако сроки релиза руководитель все еще не может назвать.

"Skyrim уже 11 лет, и в неё до сих пор играют больше, чем в любую другую нашу игру. Никаких признаков замедления пока нет — вероятно, она будет популярна и через 10 лет. Поэтому мы должны думать о The Elder Scrolls VI как об игре, в которую будут возвращаться в течение 10–20 лет. Такой подход сразу меняет отношение к разработке", — заявил Говард.

По словам руководителя, оригинальная Skyrim предлагала много контента для того, чтобы пользователи возвращались в нее снова и снова. Но не менее весомую роль в популярности экшен-RPG на дистанции сыграли модификации и фанатское сообщество. При разработке TES VI учитывается важность создания модов и участия поклонников в развитии проекта.

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В ответе на вопрос об этапах разработки игр Bethesda Говард сообщил, что студия рано приступает к написанию музыки. Часть саундтрека для The Elder Scrolls IV уже готова, и она отличается от мелодии в первом тизере. А вот о сроках релиза руководитель ничего не сказал. Он "смутно представляет", когда игра выйдет, ведь сейчас студия занята Starfield.

"Если бы я мог вернуться в прошлое, я бы сделал так, чтобы мне не пришлось ждать так долго", — добавил Говард.

Что известно о The Elder Scrolls VI

Шестую часть серии анонсировали на Е3 2018 туманным тизером. В нем показывалась неизвестная локация и город вдали.

Директор Bethesda Game Studios Тодд Говард в конце июня заявил, что игра находится на стадии проектирования.

Согласно многочисленным слухам, действия The Elder Scrolls VI разворачиваются в двух провинциях Тамриэля — Хаммерфелле и Хай Роке.

Дата релиза игры пока неизвестна. Но если опираться на производственный цикл Bethesda, то она появится лишь в 2025-м, а то и 2026 году.

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