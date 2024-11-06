Мэгги Смит похоронили на кладбище среди других известных британцев.

В Лондоне, Великобритания, похоронили знаменитую британскую актерскую Мэгги Смит, наиболее известную по роли профессора Минервы Макгонегел в фильмах "Гарри Поттер". Похороны состоялись через пять недель после смерти артистки, которой не стало 27 сентября.

Как сообщает издание Daily Mail, церемония прощания была закрытой. Она проходила в крематории на юго-западе Лондона. Мэгги будет покоиться на кладбище, где также похоронены другие известные британцы, в частности, Маргарет Тэтчер и комик Томми Купер. Среди приглашенных на похороны были только самые родные люди и друзья знаменитости. По словам присутствующих, прощание со Смит было "красивым, теплым и полным смехом".

"Сегодня было такое прекрасное прощание с Мэгги Смит. Оно было теплым и веселым, полным любви и блестящих прощальных речей, с лучшими песнями, которые пели все. Прощание было трогательным, но не грустным, потому что она прожила такую богатую жизнь", - рассказал друг кинозвезды.

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Всем присутствующим на похоронах вручили памятные открытки с детским кадрам актрисы, а также с недавним ее фото. На картинках было написано: "Светлой памяти Дейм Маргарет Натали Смит".

Как известно, свои последние дни Смит провели в больнице, где и умерла. Долгое время артистка боролась с болезнью, но 27 сентября этого года ее сердце остановилось. На момент смерти звезде "Гарри Поттера" было 89 лет.

Актриса при жизни получила две премии "Оскар" за роли в фильмах "О, Боже мой!" (1969) и "Отель "Мерриголд" (2012). Она также известна по роли Вайолет Кроули в сериале "Аббатство Даунтон".

Напомним, ранее на фронте трагически погиб известный харьковский музыкант. Николай Состин был барабанщиком нескольких групп.

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